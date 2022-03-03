В Латвии блокированы все интернет-ресурсы, связанные с экспортом пропаганды со "Спутника"

В Латвии уже сегодня были заблокированы все интернет-ресурсы, связанные с российским пропагандистским изданием "Спутник", проинформировал председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Аболиньш.

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Совет решил на всей территории Латвии блокировать интернеты-ресурсы, связанные со "Спутником", включая портал Baltnews.com.

Операторы были оперативно проинформированы об этом решении и уже сегодня доступ к этим ресурсам должен быть закрыт.

Также Совет решил ограничить на территории Латвии канал ретрансляцию канала Bel Ros. Этот канал должен быть убран из трансляции к публикации соответствующего решения — в пятницу или понедельник.

Аболиньш также рассказал, что реагируя на запрет Совета, русскоязычная соцальная сеть Odnoklassniki.ru удалила запрещенные в нашей стране телеканалы из раздела Live или прямого эфира, доступного в Латвии. "Наша деятельность достигла своей цели", — подчеркнул Аболиньш.

Как уже сообщалось, программы "ПБК Эстония" и "ПБК Литва", которые были самыми популярными русскоязычными каналами в Латвии, больше не транслируются по телевидению.

Национальный совет по электронным средствам массовой информации

также отозвал лицензию на вещание у канала "Беларусь 24", которого больше нет в списке показываемых в стране телеканалов.