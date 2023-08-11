В Латвии будет новое правительство: Кариньш начал переговоры с СЗК и "Прогрессивными", в отставку пока не собирается

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш начинает переговоры о формировании новой правительственной коалиции. В качестве партнеров он видит Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных". В отставку премьер пока не собирается.

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После состоявшейся в пятницу встречи с партнерами по действующей коалиции (Национальным объединением и Объединенным списком) Кариньш заявил, что продолжит руководить правительством как минимум до создания новой коалиции.

Премьер заявил, что к переговорам приглашаются и нынешние партнеры (Национальное объединение и Объединенный список). Сам Кариньш не собирается подавать отставку: он не будет "бежать в кусты, как бы того ни хотели некоторые".

Ранее Кариньш с одной стороны и Национальное объединение и "Объединенный список" с другой не смогли прийти к соглашению о продолжении работы.

Кариньш предлагал депутату от Нацблока Рихардсу Колсу должность министра иностранных дел, ОС перенять Министерство экономики, а "Новому Единству" — Министерство охраны среды и регионального развития. Также предложение Кариньша предусматривало, что "Новое Единство" получит должность председателя Комиссии Сейма по иностранным делам.

Нацобъединение и ОС не приняли это предложение.

Как ранее заявил Кариньш, в случае, если нынешние партнеры по коалиции откажутся от его предложения, премьер-министр будет готов начать переговоры о формировании другого правительства с Союзом зеленых и крестьян и "Прогрессивными".