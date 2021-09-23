В Латвии цены на мясо и яйца ниже, чем по Евросоюзу, но подорожание неизбежно. От чего это зависит?

"Главная причина рост цен на продукты — это подорожание сырья. Цены на мясо птицы и яйца зависят от цен на зерно, которое составляет примерно 60% от производственных затрат. Также цены на продукты зависят от подорожания энергоресурсов и затрат на рабочую силу", — рассказала агентству LETA представительница Латвийской ассоциации птицеводов (LAPNA) Анна Эрлиха.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Эрлихи, в Латвии продукция птицеводства все еще дешевле, чем в Евросоюзе, но рост цен неизбежен. "Пояса уже некоторое время затянуты потуже", — прокомментировала представительница LAPNA, добавив, что изменения цен станут заметней, когда у производителей закончатся запасы закупленного зерна. Эрлиха также объяснила, что, несмотря на то, что цены на зерно и так достигли рекордных размеров, в дальнейшем ожидается только рост.

"Многие потребители не понимают, что конечные цены на продукты часто зависят от продавцов, а не от производителей. Также на рост цен повлияет увеличение минимальной зарплаты и желание производителей улучшить условия содержания животных. Это важно и нужно, но отразится и на цене", — добавила Эрлиха.

"Ожидаемый рост цен на газ и электричество, увеличение затрат на рабочую силу и другие причины вызовут не постепенный, а очень резкий и шокирующий рост цен на продукты", — рассказала агентству LETA руководительница Центра продвижения сельскохозяйственного рынка Ингуна Гулбе. Она добавила, что по всему миру подорожали крупы, сахар и растительное масло, которые нужны для производства многих других продуктов. Подорожало также топливо и расходы на транспортировку контейнеров, что будет заметно по ценам на продуктовых полках.

Изменение климата





Также сообщалось, что из-за погодных условий, в том числе из-за сильной жары, зерно в Латвии в этом году мелкое, а урожайность – ниже ожидаемой. "Зимний урожай пшеницы и рапса будет на 20% ниже, чем в прошлом году, а урожай ржи снизится на 10% по сравнению с прошлогодним. Снижение летнего урожая может составить от 25% до 40% по сравнению с 2020 годом", — рассказал представитель Латвийского центра сельских консультаций и образования (LLKC) Оскарс Балодис.

Чтобы компенсировать убытки, сейчас цены на зерно выросли примерно на 15%, а цены на рапс — на 40% по сравнению с прошлым сезоном. "Мировой рынок зерна также чувствителен к погодным условиям, и цены могут колебаться в пределах 30-40 евро в течение одного дня", – сообщил агентству LETA председатель правления Кооператива сельскохозяйственных услуг Latraps Эдгарс Ружа.