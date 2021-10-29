В Латвии число вакцинированных от коронавируса приближается к миллиону человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

Вакцинацию от Covid-19 завершили 998 647 жителей Латвии или 53% населения страны. Число вакцинированных жителей приближается к миллиону, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Следует учитывать, что данные НСЗ о числе вакцинированных могут увеличиться, потому что не все медики вводят информацию в общую базу данных о вакцинации в тот же день, когда пациенту сделана прививка. Иногда данные вводятся с задержкой на несколько дней.

За понедельник-четверг в Латвии вакцинированы 46 301 человек, в среднем - 11 576 человек в день.

В четверг было вакцинировано 10 600 человек, в том числе 5153 человека получили первую дозу вакцины, 2100 - вторую, а 2474 были вакцинированы однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson.

Вчера вакцинация от Covid-19 проводилась в 378 медучреждениях.

Большинство привитых в четверг не входят ни в одну из приоритетных групп. Были вакцинированы 2270 жителей в возрасте 60+, 919 человек с хроническими заболеваниями и 481 медработник.

Всего в Латвии введено 1 924 189 доз вакцины, первую дозу получили 917 401 человек, а процесс вакцинации завершили 998 647 человек.

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LETA

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Коронавирус Вакцинация
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