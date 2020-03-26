В Латвии Covid-19 выявлен еще у 23 человек, общее число заболевших — 244, в больницах — 16 пациентов

В Латвии за минувшие сутки Covid-19 обнаружен еще у 23 человек, общее количество заболевших — 244 человкa, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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За последние сутки анализы сдали 817 человек с подозрением на Covid-19, а в целом проверено 8774 человека.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в Twitter сообщила, что в стационарах сейчас лечатся 16 больных Covid-19, и ни один из них не находится в тяжелом состоянии, пишет агентство LETA.

Пока Covid-19 выявляется в основном у сравнительно молодых людей, что, по словам специалистов, свидетельствует о ранней стадии эпидемии. Как ранее пояснил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис, "сначала болеют молодые и подвижные, которые потом заражают пожилых, сидящих дома".

С 13 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд ограничительных мер для сдерживания распространения вируса. Чрезвычайное положение продлится до 14 апреля.