В Латвии Covid-19 выявлен еще у 23 человек, общее число заболевших — 244, в больницах — 16 пациентов

В Латвии за минувшие сутки Covid-19 обнаружен еще у 23 человек, общее количество заболевших — 244 человкa, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).
За последние сутки анализы сдали 817 человек с подозрением на Covid-19, а в целом проверено 8774 человека.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле в Twitter сообщила, что в стационарах сейчас лечатся 16 больных Covid-19, и ни один из них не находится в тяжелом состоянии, пишет агентство LETA.
Пока Covid-19 выявляется в основном у сравнительно молодых людей, что, по словам специалистов, свидетельствует о ранней стадии эпидемии. Как ранее пояснил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис, "сначала болеют молодые и подвижные, которые потом заражают пожилых, сидящих дома".
С 13 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд ограничительных мер для сдерживания распространения вируса. Чрезвычайное положение продлится до 14 апреля.
Saņemti laboratorisko izmeklējumu rezultāti no Nacionālās references laboratorijas un E.Gulbja laboratorijas: iepriekšējā diennaktī veikti 817 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid19, infekcija apstiprināta 23 cilvēkiem. LV apstiprināti 244 saslimšanas gadījumi— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 26, 2020