В Латвии Covid-19 выявлен еще у 25 человек, общее число заболевших — 305, три пациента в тяжелом состоянии

За минувшие сутки в Латвии Covid-19 обнаружен еще у 25 человек, таким образом общее количество заболевших составляет 305 человек, сообщил в субботу утром Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).
В целом анализы сдали 12748 человека с подозрением на Covid-19, за последние сутки — 1046.
Эпидемиологи также сообщают, что на лечении в стационарах находится 21 человек с Covid-19. У 18 пациентов заболевание протекает в легкой форме, трое находятся в тяжелом состоянии.
Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков сообщил агентству LETA, что у трех человек с тяжелым протеканием заболевания развилась пневмония.
Latvijā kopā veikti 12748 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 305 personām. 21 pacients stacionēts (https://t.co/LPIlzS5Keh. 18 ar vieglu/vidēju slimības gaitu, 3 ar smagu slimības gaitu).— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 28, 2020