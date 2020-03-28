В Латвии Covid-19 выявлен еще у 25 человек, общее число заболевших — 305, три пациента в тяжелом состоянии

За минувшие сутки в Латвии Covid-19 обнаружен еще у 25 человек, таким образом общее количество заболевших составляет 305 человек, сообщил в субботу утром Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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В целом анализы сдали 12748 человека с подозрением на Covid-19, за последние сутки — 1046.

Эпидемиологи также сообщают, что на лечении в стационарах находится 21 человек с Covid-19. У 18 пациентов заболевание протекает в легкой форме, трое находятся в тяжелом состоянии.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков сообщил агентству LETA, что у трех человек с тяжелым протеканием заболевания развилась пневмония.