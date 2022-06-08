В Латвии десятки мостов признаны небезопасными. У самоуправлений нет средств на их ремонт

В прошлом году в ходе проверки Государственного контроля выяснилось, что латвийские самоуправления не знают, в насколько плохом состоянии находятся принадлежащие им мосты и путепроводы. За это время муниципалитеты должны были приоритизировать проводимые работы, однако самоуправлениям нелегко найти средства для этой цели. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на ReTV.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Потенциально небезопасными признаны 85 мостов в стране, сообщил Госконтроль в 2021 году. Один из таких мостов пересекает реку Раузас в Смилтенском крае.

Движение через реку Раузас в Палсманской волости сейчас направлено только по одной полосе, поскольку одна из плит моста в центральной части сильно повреждена. Смилтенское самоуправление заявило, что сейчас идет работа по проектированию реконструкции моста. Снизу также хорошо видно поврежденную часть плиты.

В Смилтенском самоуправлении пояснили, что может быть один из первых мостов, на ремонт которого планируется искать средства в бюджете. В целом в собственности края находятся около 30 мостов, их реновируют в порядке очередности.

В этом году пройдут первичные работы по содержанию моста, например, ремонт ям и засыпка вымытых мест, уберут ветки.

Тем временем, мэр Мадонского края Айгарс Шкелс указал, что на данный момент основной проблемой является быстрый рост стоимости строительства, поэтому многие планы нуждаются в существенной переоценке. Государственная целевая субсидия на содержание муниципальных автодорог не покрывает всех потребностей.

Представитель Госконтроля Эдгар Корчагин пояснил ReTV, что проверенные самоуправления осуществляют рекомендации учреждения в установленные сроки.

Рост затрат на строительство заставит муниципалитеты более внимательно следить за тем, как управлять своей инфраструктурой, считает представитель Госконтроля.

Корчагин подчеркнул, что по мере роста стоимости строительства, самоуправлениям необходимо пересмотреть другие позиции затрат и, возможно, экономить на одной из них. Именно это сейчас оценивает Госконтроль, проверяя, насколько разумно муниципалитеты используют ресурсы после административно-территориальной реформы.