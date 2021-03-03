В Латвии до сих пор не выявлено ни одного случая гриппа
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В Латвии активность гриппа остается на межсезонном уровне, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). С начала сезона гриппа в Латвии не было ни одного случая.

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В свою очередь, в Европе регистрируются спорадические случаи гриппа, сообщает ЦПКЗ.

“Всемирная организация здравоохранения призывает обратить внимание на то, что данные надзора за гриппом следует интерпретировать с осторожностью, так как пандемия Covid-19 в разной мере повлияла на посещаемость разных учреждений, работу медперсонала, а также на приоритеты тестирования и возможности”, - сообщает ведомство.

Меры гигиены и физического дистанцирования, введенные для ограничения распространения Covid-19, скорее всего, повлияли на распространение гриппа.

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