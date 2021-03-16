В Латвии добровольно привиться вакциной AstraZeneca нельзя, даже если появились свободные дозы

Невозможно добровольно привиться вакциной AstraZeneca, заявил во вторник директор Государственного агентства лекарств (ГАЛ) Свен Хенкузенс на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению. На заседании министр юстиции Янис Борданс поинтересовался, могут ли вакцинироваться этой вакциной добровольно люди вместо тех, кто отказался от AstraZeneca.

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Хенкузенс подчеркнул, что действует рекомендация не использовать вакцину этого производителя, утвержденная компетентными учреждениями.

Со своей стороны премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что правительство не принимает решения о том, разрешать или запрещать прививаться вакцинами конкретных производителей, поскольку это решение входит в компетенции ГАЛ и Европейского агентства лекарственных средств.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс также указал, что решения о безопасности лекарств принимает ГАЛ, а не политики.

Несколько известных людей в социальных сетях отреагировали на решение ответственных органов временно приостановить использование вакцины AstraZeneca, потребовав добровольно прививать ею всех желающих. Они считают решение властей необоснованным, готовы пойти на риск и привиться вакциной AstraZeneca.

Например, специалист по питанию Ксения Андриянова по поводу этого решения заявила: "Когда политики принимают решение о медицине. Интересно, что бы они сделали, если бы увидели данные о связи тромбов с комбинированной оральной контрацепцией?"

Член правления Rietumu Radio Дзинтарс Хмиелевскис также указал на нелогичность такого решения, предлагая принять аналогичные решения и в других сферах. "Вчера в дорожно-транспортных происшествиях пострадали семь человек. Я думаю, что в качестве меры предосторожности нужно прекратить передвижение людей на автомашинах", — написал он.