Во вторник, 9 марта, комиссия Сейма по народному хозяйству и окружающей среде завершила работу над поправками к законодательству, согласно которым в Латвии самостоятельно ездить на электросамокате можно будет лишь по достижении 14-летнего возраста. Об этом Delfi сообщили в пресс-службе парламента.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Помимо этого, все электросамокаты должны быть оборудованы ограничителем скорости, не позволяющим разогнаться более 25 км/ч. Данное средство передвижения будет считаться полноценным транспортным средством.

Поправки также отменят необходимость получать специальное удостоверение на вождение велосипеда для лиц, достигших 18-летнего возраста. Такое правило существует в Латвии уже 20 лет, однако сейчас депутаты пришли к выводу, что оно не соответствует практике, применяемой в других странах Европы.

Для лиц в возрасте 10-17 лет наличие удостоверения на право вождения велосипеда по-прежнему будет обязательным — за исключением случаев, когда подросток сдал на права любой другой категории. В возрасте до 10 лет самостоятельное вождение велосипеда запрещено.