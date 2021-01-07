В Латвии еще на две недели продлены ограничения и комендантский час по выходным

В четверг, 7 января, правительство Латвии приняло решение продлить на две недели уже существующие ограничения, относящиеся к сфере услуг, торговли и образования. Помимо этого, продлена практика введения на выходных коменданского часа, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Комендантский час, то есть запрет на передвижение без крайней необходимости в период с 22:00 до 5:00, латвийцам придется соблюдать также с 15 по 17 января и с 22 января по 24 января.

Правительство решило продлить ограничения на торговлю, но с 12 января будет расширен доступный ассортимент товаров. Можно будет купить носки, колготки, шарфы, шапки, перчатки, товары для уборки поверхностей, лопаты и совки, электротовары для отопления помещения и пергаментную бумагу.

А также с 12 января можно будет приобрести топливо, газовые баллоны, свечи, спички, гробы, конверты, бумажную упаковку, средства для уборки, печи, замки, отопительные котлы, обогреватели, телефоны, лампочки, ортопедические принадлежности, слуховые аппараты и зажигалки.

В аннотации законопроекта указано, что список дополнен сезонными товарами, связанными с погодой, а также отдельными товарами для дома и гигиены.

До 25 января очную торговлю могут продолжать аптеки, магазины оптики, заправки. Смогут работать отдельные торговые места, торгующие разрешенными товарами. Остальные ограничения очной торговли останутся в силе. По-прежнему полный ассортимент товаров будет доступен в интернете.

В ближайшие две недели по-прежнему будет запрещено предоставление услуг красоты, пирсинга и татуирования, а также сдача спортинвентаря в помещениях и очные услуги фотографа (за исключением фотографирования на документы), а также очные хозяйственные услуги, связанные с развлечениями.

Еще на две недели продлен запрет на проведение загонных охот.

При этом правительство приняло решение открыть с 12 января библиотеки, чтобы те могли наладить выдачу книг. Также можно будет посещать находящиеся на улице музейные выставки.

Зимние каникулы для учеников 1-4 классов продлены до 22 января. В свою очередь, ученики 5-12 классов с 11 января будут учиться удаленно.

Что нужно знать о комендантском часе

Во время комендантского часа покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

Ограничения на передвижение в установленные часы не распространяются на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не действует в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки.

В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21.00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.

Время работы автозаправочных станций и аварийных коммунальных служб не ограничено. Работу могут продолжать и те предприятия, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в том числе в ночные смены.