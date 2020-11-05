В Латвии хотят запустить национальую спорт-лотерею с выигрышем в 100 000 евро

Министерство финансов предложит правительству рассмотреть разработанную Латвийским олимпийским комитетом (ЛОК) и ГАО Latvijas loto концепцию запуска проекта национальных лотерей, посвященного конкретной общественной цели — финансовой поддержке развития спорта в учебных заведениях Латвии, а также организации лагеря "Академия личности".

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ЛОК и Latvijas loto предлагают организовать две тематические лотереи — первую в Латвии интерактивную лотерею с принципом геотаргетинга "Sporto visi!" и специальную моментальную лотерею с большим выигрышем в размере по меньшей мере 100 тыс. евро под названием Sporta loterija.

Продажи билетов моментальной лотереи Sporta loterija планируется начать в мае 2021 года, а интерактивную лотерею — в сентябре 2021 года.

Предполагается, что оборот обеих лотерей ежегодно будет составлять 4 млн евро, а прибыль, полученная Latvijas Loto от организации этих лотерей, позволит компании ежегодно выделять 375 тыс. евро на спортивные мероприятия в школах.