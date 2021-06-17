В Латвии использовано более миллиона доз вакцин от Covid-19
Foto: F64

В среду прививку от Covid-19 получили 13 186 человек, из них 3408 получили первую дозу, 8423 - вторую дозу, а 1355 человек получили прививку однодозовой вакциной Janssen. Всего в Латвии на сегодня использовано более миллиона доз вакцин от Covid-19, сообщает LETA.

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В целом, только 25% привившихся в среду получили первую дозу вакцины. Агентство отмечает, что информацию о факте вакцинации можно вводить в течение трех дней, поэтому суточный показатель может вырасти.

До сих пор прививку от Covid-19 получили 554 084 человек, из них 454 652 человек завершили процесс вакцинации. В сумме использовано 1 008 736 доз вакцин.

Как уже сообщалось, вакцинация от Covid-19 началась в конце декабря 2020 года. Правительство установило цель до осени достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, однако замедляющийся темп получения первых доз вакцины вызывает беспокойство у специалистов.

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