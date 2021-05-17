В Латвии использовано более полумиллиона доз вакцины от Covid-19
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По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), на сегодняшний день в Латвии было введено более полумиллиона доз вакцин от Covid-19.

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До воскресенья включительно первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили не менее 386 417 человек, а процесс вакцинации завершил 114 151 человек.

Первую вакцину от Covid-19 получили 20,46% населения Латвии, процесс вакцинации завершили 6,18%.

Всего до воскресенья включительно в Латвии было сделано не менее 503 189 инъекций вакцин от Covid-19.

По данным НСЗ, на прошлой неделе прививку получил 95 651 человек, что больше, чем за любую другую полную неделю до этого. Например, за неделю с 3 по 9 мая было вакцинировано 81 437 человек, за неделю с 26 апреля по 2 мая — 60 612 человек.

По последним данным НСЗ, которые еще могут измениться, в воскресенье прививки получили 4386 человек.

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LETA

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LETA

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