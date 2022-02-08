В Латвии количество новых случаев Covid-19 впервые перевалило за 11 тысяч
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За минувшие сутки в Латвии выявлено 11 144 новых случая Covid-19, скончались девять пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 25 110 тестов, доля позитивных результатов — 44,4%. Из всех заболевших 4399 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 6745 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся три пациента в возрасте от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, четыре — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших пять пациентов не были привиты, четыре — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 6301,6 .

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 464 895 человек при населении в 1,89 млн человек.

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