В Рудбаржской волости Кулдигского края в одном из мест размещения домашних свиней обнаружена первая в этом году вспышка африканской чумы свиней. Продовольственно-ветеринарная служба (ПВД) проводит меры по контролю и локализации заболеваний, а также эпидемиологическое расследование на объекте. Чтобы ликвидировать очаг вспышки и предотвратить дальнейшее распространение заболевания, придется ликвидировать всех свиней — это более 1500 животных.

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Вокруг места происшествия объявлена зона карантина — защитная зона в радиусе трех километров и зона наблюдения в радиусе десяти километров. На этих территориях будут проходить усиленные проверки состояния здоровья свиней и соблюдения правил биологической безопасности. Свиней, которые находятся в зоне карантина, запрещено перемещать из хозяйства в хозяйство, а также вывозить за пределы защитной зоны и зоны наблюдения.

Самая серьезная угроза для домашних свиней — это дикие кабаны. Им свойственно очень быстрое размножение восстановление популяции, а вирус чумы свиней в природе резистентен и быстро распространяется в новых стадах диких кабанов, которые становятся резервуаром вируса в природе. Это представляет постоянную угрозу для латвийских свиноводов. В этом году африканскую чуму обнаружили уже у 449 диких кабанов в 24 регионах Латвии.