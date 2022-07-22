В Латвии могут начать штрафовать и за превышение скорости на 10 км/час

Денежный штраф можно будет назначать и за превышение разрешенной скорости на 10 километров в час, на которые в Латвии прежде "закрывали глаза". Об этом в пятницу, 22 июля, решили представители аналитического центра Совета по безопасности дорожного движения.

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В министерстве сообщения отметили, что на дорогах Латвии разрешенная скорость езды нередко превышается, так как за превышение скорости до десяти километров в час водителю транспортного средства назначают только предупреждение — но, например, не штраф в размере двух штрафных единиц или десяти евро.

В ходе дискуссии участники аналитического центра пришли к выводу, что штраф можно применять за любое нарушение скорости — таким образом планируется уменьшить число нарушений, связанных с превышением скорости — и, соответственно, число дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Теперь за нарушение скоростного режима водители будут получать штраф размером в 10 евро, а не предупреждение, как раньше.

Планируется, что Департамент дорожного движения обратится в комиссию Сейма для оценки предложения.

С началом лета безопасность на дорогах ухудшилась, несмотря на то, что летом видимость и условия езды лучше, отмечает директор Департамента инфраструктуры дорог Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс.

В этом году жизни в ДТП потеряли уже 60 человек, и такая тенденция не обещает ничего хорошего — в зимние месяцы рисков будет еще больше.

Невозможно в короткие сроки изменить ситуацию с безопасностью движения — долгосрочным решением было бы улучшение транспортной инфраструктуры, но это требует времени и больших денег, заявил член правления Дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс.

По словам Вецтиранса, на это требуется около 3,4 миллиардов евро.

Быстрым и эффективным решением станет более активная работа полиции на дорогах, однако на это Государственной полиции не хватает сотрудников, сказал Аксенокс.

Профессор социальной психологии Латвийского Университета Иварс Аустерс говорит, что в обществе есть тенденция не считать небольшие нарушения нарушениями — и это касается не только дорожного движения.

По его словам, соответствующий штраф и его неизбежность — хороший аргумент, чтобы дисциплинировать водителей соблюдать разрешенную скорость.

По мнению Госполиции, предупреждение за минимальное нарушение скорости уже давно нужно заменить на денежный штраф. Существенная часть нарушений, зарегистрированных фоторадарами — превышение скорости на 10-20 км/час.

"Латвийцы привыкли к тому, что это нормально — ехать на 10 километров в час быстрее, чем разрешается, никто не считает это нарушением", — заявил представитель Госполиции Артурс Смилга.

Он добавил, что среди опрошенных полицейских из 18 стран Европейского Союза Латвия оказалась единственной страной, где за первые превышенные километры не полагается денежный штраф.