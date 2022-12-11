В Латвии могут обязать обеспечить права лиц, проживающих в одном домохозяйстве
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Декларация будущего правительства могла бы включать обязательство по обеспечению защиты прав и интересов лиц, совместно проживающих в одном домохозяйстве, независимо от пола и возраста.

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Это следует из последней версии проекта документа, имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Во временной версии декларации также планируется продолжить работу по устранению последствий оккупации Латвии и восстановлению исторической справедливости.

В сфере юстиции предполагается в том числе обеспечить доступность судов за счет совершенствования следствия и судопроизводства, развития электронных судебных услуг, а также содействовать возможности лица защищать свои права.

В сфере образования правительство хотело бы двигаться к сбалансированной сети школ в соответствии с демографической ситуацией, обеспечивая качество образования, доступность образования и график повышения заработной платы учителей. Планируется оценить потребности сети школ на внешних границах Евросоюза, говорится в проекте декларации.

Планируется начать постепенный переход на один из языков ЕС как второй иностранный язык в основном образовании.

В сфере высшего образования, среди прочего, планируется инвестировать в конкурентоспособность научных университетов, добиваясь вхождения научных университетов в международный рейтинг "Топ 500".

Всего черновик декларации на данный момент содержит более 300 целей и задач в различных областях.

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