В Латвии могут построить завод по производству вакцин от Covid-19

Фармацевтические предприятия Olainfarm, Grindeks Pharmidea при поддержке государства готовы построить завод для производства вакцин от Covid-19, сообщил в среду на заседании Сейма по устойчивому развитию председатель правления Латвийской ассоциации предпринимателей химической и фармацевтической отрасли, совладелец Pharmidea Виталий Скривелис.

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Он отметил, что в будущем пандемия может повториться, поэтому было бы разумно и важно подготовиться к ней заблаговременно.

"С точки зрения вакцинации по сравнению с другими европейскими странами мы в хвосте, потому что нам просто не хватает вакцин. Три ведущих предприятия Латвии Grindeks, Olainfarm и Pharmidea высказали предложение Министерству экономики построить в ближайшие пять лет в Латвии индустриальную лабораторию и завод, который сможет производить вакцины на месте на основе купленной технологии", — сказал Скривелис.

Затраты на создание производства и контрольной лаборатории могут составить 62-68 млн евро. Для приобретения технологии производства вакцин в первый год потребуется около 15 млн евро, в последующие — 12 млн евро.

Строительство такого завода и доступность вакцин, по словам Скривелиса, нацелены на то, чтобы люди в Латвии вообще не оказывались в больницах из-за Covid-19, больницы не были перегружены, люди были привиты, не болели или переносили инфекцию в легкой форме.