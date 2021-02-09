В Латвии могут разрешить парикмахерские услуги, маникюр и педикюр "в гигиенических целях"

Министерству экономики поручено разработать предложения по безопасной работе индустрии красоты в условиях "Covid-19", сообщили в Государственной канцелярии.

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На следующей неделе правительство планирует рассмотреть предложения по безопасной работе индустрии красоты в условиях пандемии Covid-19. Эти рекомендации будут подготовлены Межведомственной координационной координационной группой и Министерством экономики.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Министерству здравоохранения в сотрудничестве с индустрией красоты разработать критерии эпидемиологически безопасной работы в долгосрочной перспективе. Предложения будут подготовлены на основе информации, предоставленной Минздравом.

Согласно имеющимся в распоряжении агентства LETA предложениям Минздрава, работа салонов красоты может возобновиться, когда ситуация заметно стабилизируется и заболеваемость Covid-19 будет меньше 200 случаев на 100 000 населения. В настоящее время этот показатель составляет 569,1 случая, увеличившись за последние семь дней на 2%.

В то же время Минздрав допускает, что могут быть исключения в предоставлении отдельных услуг до того, как показатель заболеваемости упадет до указанного уровня. Это парикмахерские услуги, маникюр и педикюр только в гигиенических целях.

При этом отмена запрета возможна только при выполнении ряда условий, например, может быть разрешено работать только тем салонам, которые уведомили о своей деятельности Инспекцию здравоохранения, в салоне должны быть размещены информационные материалы, обеспечено 25 кв. м площади на одного посетителя, в одном помещении могут находиться только один мастер и один клиент.

При этом Минздрав указывает на то, что при имеющихся ресурсах невозможно обеспечить достаточно эффективный контроль за соблюдением требований в сфере красоты, поэтому призывает Минэкономики в сотрудничестве с представителями этой отрасли разработать дополнительные механизмы эффективного самоконтроля и контроля.