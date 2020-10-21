В Латвии могут возобновить выплату пособий по простою
Foto: F64

Если из-за роста заболеваемости Covid-19 в экономике Латвии снова начнется резкий спад, правительство готово к мерам поддержки, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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На вопрос, возможно ли в Латвии возобновление пособий по простою, он ответил, что да, если снова начнется стремительный спад в экономике или правительство для ограничения Covid-19 вынуждено будет принимать более широкие ограничения, имеющие негативное влияние на экономику.

Кариньш похвалил экономику Латвии за "поразительную жизнеспособность" и "здоровые тенденции", например, сокращение безработицы.

Премьер добавил, что у правительства есть опыт в использовании механизмов поддержки, и оно готово запустить их вновь.

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LETA

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LETA

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Коронавирус безработица Кришьянис Кариньш Пособие по безработице
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