В Латвии могут возобновиться очные заседания правительства
Foto: LETA

После того, как министры завершат вакцинацию от Covid-19, могут возобновиться очные заседания правительства, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе TV3 "900 секунд".

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По его словам, именно такова была цель вакцинации министров.

"Руководить коалицией удаленно становится все труднее, потому что политики тоже люди, у них разные эмоции и мнения, которые не всегда хорошо считываются на расстоянии", — сказал глава правительства, добавив, что эти аспекты затрудняют принятие решений.

Как сообщалось, решением правительства высокопоставленным должностным лицам, в том числе министрам, была предоставлена ??возможность пройти вакцинацию от Covid-19 раньше, чем остальной части населения, и на прошлой неделе многие министры получили первую вакцину.

Министры новой консервативной партии (НКП) прививаться отказались, заявив, что пройдут вакцинацию только тогда, когда такая возможность появится и у педагогов.

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LETA

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LETA

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TV3 Вакцинация Кришьянис Кариньш
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