В Латвии могут запретить никотиновые подушечки

Комиссия Сейма по социальным и рабочим делам разрабатывает запрет на заменяющие табак продукты, сообщает LETA.

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Депутаты комиссии хотят внести поправки в закон о табачных изделиях. Предложение Сейм рассмотрит 2 июля.

Никотиновые подушечки, которые помещаются под верхнюю губу, появились на латвийском рынке недавно. Они не содержат табака, и их не регулирует ни один действующий в Латвии закон. Сейчас Инспекция здравоохранения Латвии классифицирует их в соответствии с регулой Евпопарламента о классификации вещей и смесей и их упаковке. В соответствии с ней опасные вещества должны маркироваться особым образом, но их торговля никак не ограничена.

Никотиновые подушечки и другие табокозаменяющие изделия не регулируются на уровне ЕС, и каждая страна ограничивает их по-разному. Лишь в некоторых странах есть запрет продавать эти изделия несовершеннолетним и требования к маркировке.

Депутаты считают, что нужно ограничить доступность этих продуктов, в особенности для детей и подростков. Никотин токсичен и действует на периферийную и центральную нервную систему, причем действует быстро. Никотиновые подушечки могут вызвать симптомы отравления — головокружение, повышенное давление, судороги, а в долгосрочной перспективе кардиоваскулярные заболевания и злокачественные образования.

Количество никотина в этих подушечках превышает дневную дозу, при которой никотин может использоваться как лекарство, а количество никотина во всей упаковке превышает среднюю летальную дозу. В одной упаковке, которая весит 16,8 г, содержится 235,2 г никотина — столько же, сколько в 12 пачках сигарет. При этом на упаковке нет никакой информации об этом, а также о цели применения продукта. Нет там и предупреждения, что подушечки нельзя использовать вместе с другими никотиносодержащими продуктами.

Законопроект содержит также запрет жевательного табака и табака, предусмотренного для орального употребления, а также содержит новую формулировку для электронных курительных устройств, которая теперь будет относиться также к IQOS. Закон, который был раньше, не регулировал продажу IQOS, и не запрещал продавать их удаленно или несовершеннолетним.