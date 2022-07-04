В Латвии может быть введена базовая пенсия
Foto: Pixabay

По словам министра благосостояния Гатиса Эглитиса, в следующем году на меры социальной сфере потребуется более 150 млн евро, пишет Nra.lv.

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Финансово самым тяжелым приоритетом является введение базовых пенсий со следующего года. Для этого требуется более 50 млн евро. Базовая пенсия планируется в виде регулярной ежемесячной выплаты, которая будет выплачиваться из средств государственного основного бюджета в дополнение к пенсии по старости, которая выплачивается из взносов государственного социального страхования.

Найдутся ли деньги в бюджете на такой приоритет - вопрос сложный, учитывая текущую экономическую ситуацию и необходимость выделения уже в этом году дополнительного финансирования на различные меры поддержки. Минблаг запросил в будущем году дополнительно 153 млн евро. В следующем году планируется внедрение нескольких новых инициатив - новых социальных услуг и новых видов материальной поддержки. При этом необходимо и дополнительное финансирование для покрытия роста цен на энергоресурсы и увеличения стоимости товаров и услуг.

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