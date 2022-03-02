В Латвии на поддержку жителей Украины пожертвовано более 3,7 млн евро

С 24 февраля в рамках сбора средств жителям Украины, организованном благотворительной организацией Ziedot.lv, пожертвовано уже более 3,7 млн евро.

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Из пожертвованных средств 243 888 евро были направлены на приобретение средств первой помощи, тепловизоров, тепловизионных биноклей и приборов ночного видения для Национальной гвардии Украины. В свою очередь, в украинскую армию уже отправлено 500 тонн дизтоплива.

Еще 42 290 евро были направлены на закупку различных товаров для гражданского населения Украины, 14 068 евро потратили для перевозки граждан Украины с польской границы в Латвию, еще 15 000 евро направлены на оказание украинским беженцам помощи в Латвии — в основном, на покупку подарочных карт в продуктовых магазинах, медицинских товаров и товаров для дома.

Ziedot.lv поясняет, что российская армия вторглась в Украину и нарушила границы независимого государства, и Украина нуждается в поддержке.

"Мы не должны и не хотим беспомощно наблюдать за жестоким и бессмысленным нападением на Украину. Каждый должен действовать, чтобы помочь детям, старикам, матерям и отцам, подвергшимся нападению российской армии. Украина не должна оставаться одна в этой неравной войне", — говорится в сообщении.

Организация отмечает, что основные трудности связаны с доставкой помощи на территорию Украины, так как внутри страны не создан гуманитарный коридор для доставки помощи. На границе же помощь в настоящее время не требуется, так как ее Украине оказывают соседние страны.

Пожертвовать средства можно по этой ссылке.