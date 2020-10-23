В Латвии на тесты Covid-19 потрачено 11 млн евро

С понедельника оплаченные тесты на Covid-19 будут делать по направлению семейного врача или другого медицинского специалиста, чтобы уменьшить длинные очереди на анализы. Денег и реагентов для тестирования хватает, но не хватает мощностей лабораторий и сотрудников, пишет со ссылкой на портал lsm.lv агентство LETA.

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Несколько месяцев назад политики и эпидемиологи призывали людей активнее сдавать тесты на Covid-19, так как каждый пятый инфицированный не ощущает никаких симптомов.

С ростом заболеваемости Covid-19 растет и желание людей провериться на вирус — теперь за сутки сдается более 5 тысяч тестов. Координатор сети лабораторий Covid-19 Сергей Никишин заявил, что нужно ликвидировать длинные очереди, так как не хватает сотрудников лабораторий.

Во всех пунктах приема образцов в настоящее время работает около 100 человек, в лабораториях не хватает работников, которые образцы обрабатывают. Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) тоже жалуется на большую нагрузку, потому что с ростом выявленных случаев Covid-19 растет количество контактных лиц и много работы требуется для выявления цепочек заражения.

На тестирование уже израсходовано более 11 млн евро, не учитывая затраты на считая сентябрь и октябрь, когда объемы работы увеличились в несколько раз. В указанную сумму не включены дополнительные затраты — зарплат сотрудников колл-центра, работа палаток, визиты к пациентам на дом.