В Латвии на выборах в Сейм могут ввести голосование через eID-карту

Министерство защиты окружающей среды и регионального развития подготовило доклад "Об eID-карте как удостоверении личности, годном на выборах в Сейм". В документе предлагаются решения, как латвийцы могли бы участовать в парламентских выборах, используя eID для того, чтобы отдать свой голос.

Доклад будет рассмотрен правительством 25 февраля. В его разработке участвовали также Центральная избирательная комиссия и Управление по делам гражданства и миграции.

Согласно данным регистров, на выборах в Сейм 13 созыва могли участвовать более 62 тысяч жителей Латвии, имеющих eID-карту.