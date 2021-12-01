В Латвии началась ежегодная бесплатная проверка автомобилей

С 1 по 11 декабря в восьми городах Латвии будет проведена бесплатная техпроверка автомобилей, во время которой у водителей будет возможность удостовериться, в том, что автомобиль подготовлен к вождению в зимних условиях. В прошлом году в рамках аналогичной кампании было проверено около 700 автомобилей. Выяснилось, что больше половины имеют неполадки разной степени серьезности, о которых многие водители даже не подозревали.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Чтобы достойно встретить зиму автоводителям следует уделить особое внимание выбору подходящих зимних шин, своевременной их замене, выбору топлива и поддержанию его в баке в достаточном объеме, проверить состояние дворников, а также выбрать соответствующую погодным условиям жидкости для омывания стекол и проверить состояние тормозов. Вспоминая результаты прошлого года, когда мы проверяли в среднем по 70 автомобилей в день, мы пришли к выводу, что такие проверки необходимы и высоко ценятся среди водителей", — сказал директор Школы безопасного вождения Янис Ванкс.

Во время диагностики будет определено соответствие зимних шин нормативным актам и основным принципам безопасного вождения — шины в рабочем состоянии, если им не более пяти лет, а также протектор в самом мелком месте составляет не менее 4-5 миллиметров. Кроме того, во время проверки будут осмотрены фары автомобиля, чтобы убедиться, что они правильно отрегулированы и не ослепляют встречный транспорт, будет проверено состояние дворников и предоставлена консультация по вопросам безопасного вождения в зимний период и подготовки автомобиля к зиме.

После проверки водители получат заключение специалиста, которое поможет им подготовиться к зимнему сезону на дороге.

Бесплатные техпроверки автомобилей будут проходить:

РИГА

1 декабря — бульвар Анниньмуйжас 25а, Рига, LV-1067;

11 декабря — улица Яняварту 21, Рига, LV-1073;

ЕЛГАВА

2 декабря — бульвар Бривибас 1, Елгава, LV-3002;

ВЕНТСПИЛС

3 декабря — улица Рупниецибас 4, Вентспилс, LV-3601;

ЛИЕПАЯ

4 декабря — улица Эсперанто 2/8, Лиепая, LV-3400;

ВАЛМИЕРА

7 декабря — улица Аусекля 26, Валмиера, LV 4201;

РЕЗЕКНЕ

8 декабря — улица Атбривошанас 143б, Резекне, LV-4604;

ЕКАБПИЛС

9 декабря — улица Ригас 218G, Екабпилс, Екабпилсский край, LV-5202;

ДАУГАВПИЛС

10 декабря — улица Вентспилс 28, Даугавпилс, LV-5404.