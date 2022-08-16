В Латвии начали сбор средств на беспилотник Bayraktar для Украины

В Латвии начался сбор средств на приобретение для нужд ВС Украины беспилотного летательного боевого аппарата Bayraktar ("знаменосец" - тур.). Об этом свидетельствует информация Ziedot.lv.

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Одним из инициатором сбора средств стал музыкант Ралфс Эйландс: на размещенном в интернете видео он сообщил, что у каждого жителя Латвии есть возможность доказать свою поддержку Украине, а также с помощью рук украинцев "передать привет русским оккупантам".

Как указано в описании инициативы на сайте Ziedot.lv, "Bayraktar TB2" представляет собой дистанционно управляемый боевой беспилотный летательный аппарат или беспилотник производства Турции. Латвия — не первая страна, граждане которой решили выразить свою поддержку Украине, собирая пожертвования на этот дрон. Подобные акции уже проводились, например, в Польше, Литве, Норвегии и Канаде.

Инициатива была опубликована во вторник, 16 августа. В целом на "латвийский Bayraktar" необходимо собрать 5 миллионов евро. В первые часы инициативы, то есть до 8 часов вторника, около 200 человек пожертвовали 7000 евро.