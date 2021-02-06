В Латвии начался агитационный период перед выборами в самоуправления
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Сегодня в Латвии начинается 120-дневный период предвыборной агитации перед запланированными на 5 июня выборами в самоуправления, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

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В этот период введены ограничения на предвыборную агитацию, включая размещение агитационных материалов в прессе, общественных местах, интернете и электронных СМИ.

Партиям, их объединениям и кандидатам в депутаты разрешено размещать оплаченные агитационные материалы только у тех поставщиков рекламных услуг, которые предоставили свои расценки на размещение материалов предвыборной агитации в KNAB и Национальный совет электронных средств массовой информации.

На территории каждого самоуправления установлен лимит средств, которые политические силы могут потратить на размещение политической рекламы, благотворительность, спонсорство, пособия и подарки. Если партия или объединение партий планируют участвовать в выборах на всей территории Латвии, максимальная сумма, которую можно потратить на ограниченные траты предвыборной агитации, составляет 439 322 евро.

KNAB обращает внимание на то, что расходы на предвыборную агитацию включают как общие расходы партии, так и индивидуальные расходы кандидатов в депутаты. Детальная информация о размере средств, которые каждая политическая партия может потратить в конкретном самоуправлении, доступна на сайте KNAB.

KNAB напоминает, что в этот период запрещены скрытая агитация и использование административных ресурсов.

Если жители сталкиваются с возможными нарушениями предвыборной агитации, об этом следует сообщить в KNAB. Это можно сделать несколькими способами — с помощью бесплатного мобильного приложения "Zino KNAB", бесплатного телефона доверия KNAB 80002070 или электронной почты knab@knab.gov.lv.

Как сообщалось, в этом году не будет избираться новый состав Рижской думы, потому что внеочередные выборы в столичное самоуправление уже прошли в прошлом году.

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