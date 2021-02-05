В Латвии начался комендантский час: до пяти утра запрещено находиться вне дома без веской причины
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Предстоящей ночью в Латвии вновь действует комендантский час, введенный решением Кабинета министров.

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Комендантский час предусматривает, что с 22:00 до 5:00 люди должны находиться по месту жительства. Это же требование относится к ночи с субботы на воскресенье.

Во время комендантского часа покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту и подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

Ограничения на передвижение в установленные часы не распространяются на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не действует в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки.

В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.

Время работы автозаправочных станций и аварийных коммунальных служб не ограничено. Работу могут продолжать и те предприятия, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в том числе в ночные смены.

С 22:00 до 5:00 услугами такси можно пользоваться в одиночку и только для того, чтобы отправиться на работу, в медучреждение, аптеку или вернуться домой.

Соблюдение комендантского часа контролирует Государственная полиция.

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