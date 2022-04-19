В Латвии начался ремонт нескольких госдорог, введены ограничения
Foto: Pixabay

Объем строительных работ в сети государственных дорог продолжает расти, и большая часть строительных работ в настоящее время приходится на дороги регионального значения, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).

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В настоящее время наибольшие ограничения движения действуют на участке региональной дороги Рига-Эргли (P4) от Рижской объездной дороги (A5) до поворота на Тинужи, на участке региональной дороги Смилтене-Гулбене (P27) от Таурес до Гулбене, где будут введены шесть временных светофоров, и на участке Вентспилсского шоссе (A10) от Кудры до поворота на Смарде. Водителям рекомендуется по возможности использовать альтернативные маршруты и объезжать участки ремонта.

Утром и вечером может быть замедлено движение на Елгавском шоссе (А8), где движение из Риги до Яунолайне организовано по одной проезжей части.

На этой неделе начнутся работы еще на нескольких участках региональных дорог — возле Инчукалнса (P10) и Аллажи (V58) в Сигулдском крае, на двух участках региональной трассы Рижская ГЭС-Яунелгава (P85) и на трассе Яункалснава-Лубана (P82) от Ляудоны до пересечения с Мадонской объездной дорогой.

При планировании поездок водителям предлагается посмотреть карту ремонтов на сайте LVC, где отмечены все действующие ограничения движения на дорогам государственного значения.

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