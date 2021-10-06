В Латвии начинается дополнительная вакцинация от Covid-19 людей старше 65 лет

Сегодня начинается дополнительная вакцинация от Covid-19 людей старше 65 лет, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Записаться на дополнительную вакцинацию можно на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, а также у семейного врача или в медицинском учреждении, которое проводит вакцинацию.

В центрах социального ухода будет организована выездная вакцинация, чтобы их постояльцы могли получить не только дополнительную дозу вакцины от Covid-19, но и от гриппа. Это позволит избежать распространения в пансионатах двух инфекционных заболеваний.

Как сообщила представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Инга Васильева, в 11:00 на платформе Zoom состоится пресс-конференция, на которой будет рассказываться о начале дополнительной вакцинации ряда групп населения. В пресс-конференции примут участие председатель ГСИ Даце Завадска, руководитель отдела проекта вакцинации НСЗ Эва Юхневича и директор департамента социальных услуг Министерства благосостояния Алдис Дудиньш.

Как сообщалось, ранее ГСИ постановил рекомендовать дополнительную дозу вакцины от Covid-19 лицам старше 65 лет, а также постояльцам центров социального ухода.

ГСИ указал, что вакцинацию дополнительной дозой следует рекомендовать не ранее чем через шесть месяцев после получения второй дозы или позже. В случае, если первая и вторая прививки были сделаны вакциной Pfizer/BioNTech, то эта вакцина рекомендована и для третьей дозы. Если первая и вторая прививки были сделаны вакциной AstraZeneca, то третья доза рекомендована вакциной Pfizer/BioNTech, но при необходимости это может быть и AstraZeneca.

Рекомендация не распространяется на тех, кто прошел первичную вакцинацию вакциной Moderna, поскольку пока нет научного обоснования, через какое время требуется третья доза этой вакцины. Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о том, что защита после этой вакцины сохраняется в течение как минимум восьми месяцев после первичной вакцинации.

"Мы подчеркиваем, что это временные рекомендации, основанные на текущей эпидемиологической ситуации в Латвии", — пояснила руководитель ГСИ.

Она отметила, что ГСИ следит за новейшей научной информацией и рекомендациями международных организаций в области здравоохранения и рекомендует дополнительную вакцинацию и другим группам, как только появятся соответствующие научные аргументы.

ГСИ постановил, что ревакцинация рекомендуется постояльцам центров социального ухода независимо от возраста.

Как подчеркивает совет, в настоящее время нет научных и эпидемиологических данных о необходимости дополнительной вакцинации медицинских работников или других профессиональных групп и в целом она не рекомендуется, поскольку заболеваемость в определенных профессиональных группах полностью вакцинированных людей не отличается от заболеваемости полностью вакцинированных людей в общей популяции.

Однако нельзя исключать введение дополнительной дозы работникам здравоохранения, которые находились в длительном контакте с больными Covid-19 или невакцинированными.

ГСИ считает, что дополнительная вакцинация не должна быть обязательной, в том числе для получения цифрового сертификата. Люди, прошедшие вакцинацию двумя или одной дозой соответствующих вакцин, считаются полностью вакцинированными.

По мнению ГСИ, гораздо важнее расширить охват вакцинацией населения первой и второй дозой вакцин, особенно в группах высокого риска.

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Latvenergo: совпали все негативные факторы, чтобы цены на электроэнергию выросли

В настоящее время совпали все негативные факторы для того, чтобы цены на электроэнергию значительно выросли, сказал в интервью агентству LЕТА председатель правления АО Latvenergo Гунтарс Бальчунс.

Он отметил, что нынешний рост цен на энергоносители в Европе беспрецедентен. Так, средняя цена на газ в 2020 году составляла примерно 10 евро за МВт/ч, а сейчас достигла 80 евро. Также подорожали квоты на выбросы CO2: если в прошлом году они стоили примерно 25 евро за тонну, то сейчас — уже 60 евро.

Более чем в три раза выросли и цены на уголь: в прошлом году уголь стоил 50 евро за тонну, сейчас — приблизительно 170 евро за тонну. Этот год по всей Европе также был отмечен относительно невысоким производством энергии ветра: хотя ситуация в разных странах отличается, общее производство энергии ветра на 10-20% ниже, чем в другие годы. А в Скандинавии, где преобладает гидроэнергетика, упали производственные показатели и по этому виду энергии.

Бальчунс добавил, что на рост цен в странах Балтии также повлияло решение Литвы ограничить с 15 сентября поставки электроэнергии из России и Беларуси. Решение Литвы связано с политическим желанием не допустить поступления в страну электроэнергии с недавно построенной Белорусской атомной электростанции в Островце.

Однако, как отметил Бальчунс, ограничение поставок электроэнергии из России произошло в очень неподходящий момент, когда цены на электроэнергию уже и без того сильно выросли. Сразу после введения ограничений Россия сократила поставки электроэнергии примерно в три раза. В целом страны Балтии импортируют из России в год 15-20% потребляемой электроэнергии, поэтому сокращение объемов также влияет на стоимость электроэнергии.

"По оценкам наших экспертов, ограничение поставок из России может повысить цены в странах Балтии примерно на 10-15%", — сказал Бальчунс.

Однако наиболее драматичной руководитель Latvenergo считает ситуацию на рынке природного газа: "В настоящее время Азия во главе с Китаем и Европа борются за поставки сжиженного природного газа. В результате мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на газ. Запасы природного газа в Европе находятся на рекордно низком уровне, который в случае суровой зимы может создать дефицит газа. В Латвии ситуация получше — в Инчукалнсе газ закачан в достаточном объеме", — сказал Бальчунс.

Он также отметил, что, согласно финансовым контрактам по газу, после отопительного сезона цены на него упадут до 30-40 евро за МВт/ч.

"Это, конечно, выше, чем в 2020 году, но дает надежду на т о, что в ближайшие годы цены на газ могут снизиться", — сказал Бальчунс.