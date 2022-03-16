С 17 марта в Латвии начнется эпидемия гриппа. Об этом агентству LETA сообщил Центр профилактики и контроля заболеваемости (SPKC).

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К середине марта количество пациентов с гриппом в Даугавпилсе достигло 384,1 случаев на 100 тысяч жителей. Случаи гриппа зарегистрированы и в Лиепае — там показатель составляет 39,6 случаев на 100 тысяч жителей. Показатель в среднем по стране — 56,7 случаев на 100 тысяч жителей, это самая высокая интенсивность с начала сезона.

На прошлой неделе в Даугавпилсе с гриппом госпитализировали 32 человека, еще один человек с подозрениями на грипп госпитализирован в Екабпилсе. Это также самое высокое число госпитализированных с начала сезона.

Среди заболевших десять человек — младше четырех лет, 13 пациентов — в возрастной группе 5-14 лет, восемь пациентов — жители 15-64 лет, двое — старше 65.

В Латвии с острыми симптомами инфекций верхних дыхательных путей к семейным врачам обратились 959 пациентов, это в среднем 1553,4 случаев на 100 тысяч жителей. В Даугавпилсе показатель выше — 2514,3 случаев на 100 тысяч жителей, а в Лиепае еще значительнее — 3565,1 случаев на 100 тысяч жителей.

В это же время о повышенной активности гриппа объявили десять стран — Эстония, Франция, Венгрия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Словения, турция и Шотландия.

Самая высокая доля положительных образцов зарегистрирована в Словении — 61%. За ней следуют Венгрия (47%), Франция (46%), Люксембург (41%) и Норвегия (31%).

SPKC напоминает, что тяжелее всего грипп переносят люди старшего возраста и те, у кого есть хронические заболевания или пониженный иммунитет. Грипп также особо опасен для беременных женщин и младенцев.

Центр профилактики и контроля заболеваемости призывает вакцинироваться от гриппа: иммунитет появляется через несколько дней после прививки, а эпидемия обычно длится до конца мая, поэтому вакцинироваться не поздно и во время эпидемии. Особенно, если в планах медицинские услуги, например, операция или лечение в стационаре. Сейчас государство оплачивает вакцинацию от гриппа жителям всех возрастных групп.

При симптомах гриппа — кашель, повышенная температура, отсутствие сил или насморк, рекомендуется оставаться дома. Также во время эпидемии лучше по возможности реже посещать публичные мероприятия и реже использовать общественный транспорт, а также использовать маски, чаще мыть руки и проветривать помещения.

Национальная служба здоровья напоминает, что во время эпидемии гриппа государство оплачивает визит семейного врача на дом к пациентам с гриппом — пациенту нужно будет доплатить только 2,85 евро.