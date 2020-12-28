В Латвии начинается вакцинация от Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Сегодня в кабинетах вакцинации в десяти больницах Латвии начнется добровольная вакцинация медицинского персонала от Covid-19, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

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В Клинической университетской больнице им. Страдиня первую вакцину медик получил в 8:02 утра, сообщила представитель больницы Янита Вейнберга. По её словам, в ближайшие три дня больница планирует вакцинировать 1055 сотрудников.

В числе латвийских первопроходцев оказался медик Янис Ветра. Он в своем Twitter указал, что пандемия в этом году многое у нас отняла и совершенно невероятно, что уже в 2020 году мы можем начать целенаправленную контратаку.


Ранее сообщалось, что первый человек в Латвии получит вакцину Comirnaty в 10 часов утра в больнице "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ), однако коллеги из Больницы им. Страдиня их опередили.

Пресс-секретарь РВКУБ Илга Намниеце сообщила агентству LETA, что планируется вакцинировать пять человек каждый час, а кабинет вакцинации будет работать по восемь часов в день. Один или два часа в день будут выделяться для вакцинации персонала Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

"Списки сотрудников на первые два дня уже готовы", — сказала Намниеце.

Вакцинация против Covid-19 будет проводиться в десяти больницах: РВКУБ, Университетской клинической больнице им. Страдиньша, Детской клинической университетской больнице, Лиепайской региональной больнице, Северокурземской региональной больнице, Елгавской городской больнице, Екабпилсской региональной больнице, Резекненской больнице, Даугавпилсской региональной больнице и Видземской больнице. В будущем могут быть созданы и другие кабинеты.

Эти кабинеты будут вакцинировать не только персонал конкретных медицинских учреждений, но и врачей из других больниц и учреждений, включая СНМП.

Первые вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech были доставлены в Латвию утром в субботу, 26 декабря. Их необходимо хранить при очень низкой температуре — минус 75 градусов по Цельсию. Такое оборудование для глубокой заморозки имеется в Государственном центре доноров крови. После размораживания вакцины могут храниться при температуре от +2 до +8 градусов до пяти дней.

В первой поставке Латвия получила 9750 доз вакцин, которые получат 4875 медицинских работников, поскольку для вакцинации одного человека требуется две дозы. Следующие поставки вакцин запланированы через неделю — примерно 4 или 5 января.

Руководитель Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс в интервью Латвийскому радио сообщил, что в течение января планируется привить всех медицинских работников. Это почти 30 000 человек. Вначале будут вакцинироваться работники больниц, затем все остальные медики и вспомогательный персонал.

Если вакцин будет достаточно, по прогнозам Хенкузенса, в конце января - начале февраля может начаться вакцинация постояльцев и сотрудников центров социального ухода. Затем прививки могут быть сделаны пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.

Как сообщил руководитель агентства, в настоящее время есть ясность с поставками вакцины "Comirnaty" фармацевтических компаний "Pfizer" и "BioNTech", но в январе ожидаются регистрация и поставки и других вакцин. "Если их регистрация и доставка пройдет по плану, то есть без каких-либо существенных задержек, то во второй половине февраля - начале марта мы сможем начать вакцинацию остальных групп", - сказал он.

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Source

LETA rus.DELFI.lv

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LETA rus.DELFI.lv

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Коронавирус Вакцинация Гайльэзерс Латвия
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