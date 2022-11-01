В Латвии начинают вещание два новых телеканала для русскоязычных зрителей

С 1 ноября в Латвии начинают вещание два новых телеканала — "Супер Балтик" и "Супер+", сообщил основатель каналов, глава компании "Global Entertainment", руководитель Европейской ассоциации электронных медиа нацменьшинств (EMMA) Анджей Пятецкий.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Каналы созданы специально, чтобы расширить выбор развлекательных программ для русскоязычных телезрителей Латвии, Эстонии и Литвы. Телеканалы "Супер Балтик" и "Супер+" также будут доступны и на территории Польши.

Телеканалы будут транслировать популярные телесериалы, ситкомы, развлекательные и реалити-шоу, художественные фильмы и программы о туризме. Также будут доступны и программы собственного, латвийско-эстонского производства. Они рассчитаны как на молодежь, так и на зрителей старшего возраста.

Амбассадором телеканала "Супер+" выступает актер Ивар Калниньш, который будет вести одну из программ собственного производства.

"Мы рады, что в достаточно короткий срок нам удалось создать абсолютно новые телеканалы для Балтии. Уверен, что телеканалы "Супер Балтик" и "Супер+" быстро станут лидерами среди телеканалов для русскоязычной диаспоры стран Балтии. И у русскоязычных появится дополнительный смысл включать телевизор", — заявил Пятецкий.

"Мы рады новому партнеру на локальном рынке — расширение русскоязычного контента особенно актуально для части наших абонентов. В сети Balticom новые каналы будут доступны как в цифровом, так и в интерактивном формате", — сказала руководитель маркетингового отдела Balticom Анастасия Рождественская.

"В этом году после запрета российских каналов особенно остро стала ощущаться нехватка каналов с качественным развлекательным содержанием на русском языке. Мы рады, что, реагируя на запрос, на латвийском рынке телевещания появились такие новые каналы, как "Супер Балтик" un "Супер+", которые смогут предложить зрителям, потребляющим контент на русском языке, интересный и конкурентоспособный развлекательный телепродукт", — отметил руководитель Baltcom Дмитрий Никитин.