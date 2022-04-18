В Латвии начинаются военные учения Namejs 2022
Foto: LETA

С сегодняшнего дня до 27 мая во всех регионах Латвии будет проходить весенний этап масштабных военных учений Namejs 2022 с участием техники союзников, в том числе боевых вертолетов США.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Общая цель весенних учений Namejs 2022 — улучшить интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач. Для участия в первом этапе учений Namejs 2022 в Латвию прибудут воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии.

Учебные задачи будут выполнять совместно солдаты союзников, которые в настоящее время развернуты в рамках расширенной боевой группы НАТО в Латвии и представляют десять стран: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию.

Подразделения союзников будут представлены в учениях сухопутными механизированными подразделениями, артиллерией, авиацией и десантными подразделениями, а также элементами оперативного планирования и снабжения.

Общее количество военнослужащих союзников будет составлять около 3000 человек. С 18 апреля начнется ввод и развертывание воинских частей союзников в Латвии.

Во время учений с 18 апреля по 27 мая во всех краях Латвии будет осуществляться передвижение латвийских и союзных солдат и военной техники по главным государственным и региональным дорогам.

В свою очередь на Адажском полигоне планируется стрельба. Для выполнения учебных задач также будут периодически проходить полеты различных военных летательных аппаратов, в том числе боевых вертолетов "AH-64 Apache" в воздушном пространстве Латвии.

Национальные вооруженные силы будут публиковать актуальную информацию о мероприятиях в различных регионах Латвии и просят население с пониманием относиться к учениям.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara