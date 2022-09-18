В Латвии начинаются военные учения союзных сил НАТО "Sudraba Bulta 2022"

С 19 по 30 сентября в рамках осеннего этапа военных учений ""Namejs 2022" на Адажском полигоне и в Адажском, Ропажском, Саулкрастском и Сигулдском краях пройдут военные учения Вооруженных сил Латвии совместно с союзниками по НАТО "Sudraba Bulta 2022".

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Целью военных учений "Серебряная стрела-2022" является улучшение взаимодействия между вооруженными силами стран НАТО, интеграция элементов боевого обеспечения и боевого обеспечения маневренных подразделений, планирование и проведение наступательных и оборонительных операций, а также сертифицирование боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.

Подразделения, участвующие в учениях, продемонстрируют оперативную совместимость и боевую готовность стран-членов НАТО в ходе нескольких учений и совместных операций тактического уровня, укрепляя принципы коллективной обороны НАТО и способствуя сдерживанию.

В военных учениях "Sudraba Bulta 2022" (19-30 сентября) примут участие около 4200 военнослужащих из США, Дании, Франции, Латвии, Великобритании, Польши, Германии, Венгрии и боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии.

В ходе военных учений в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты самолетов союзных вооруженных сил, в том числе боевых вертолетов "AH-64 Apache", а также движение военной техники по основным и региональным дорогам Латвии.

Национальные вооруженные силы призывают жителей Латвии с пониманием отнестись к проводимым военным учениям, которые направлены на повышение обороноспособности государства и укрепление региональной безопасности.

Дополнительная информация о действиях НВС и союзников доступна во время учений доступна в соцсетях (Twitter @Latvijas_armija, lapā @Latvijasarmija, lapā @MehanizetaBrigade).