В Латвии не всегда используют все шесть доз из флакона вакцины Comirnaty

Хотя Европейское агентство лекарств (EMA) рекомендует использовать один флакон вакцины Comirnaty (производство Pfizer и BioNTech) против Covid-19 для шести доз, но в Латвии это происходит не всегда, пояснили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

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8 января EMA выпустило новое руководство по применению Comirnaty, в котором один флакон вакцины рекомендовано использовать для шести доз вместо пяти, как это было ранее. Это можно сделать с помощью специальных шприцев.

В свою очередь, в министерстве пояснили, что первоначально рекомендовалось использовать один флакон для пяти доз. Шестая доза позволяет на 20% увеличить доступность конкретной вакцины.

Учитывая последние рекомендации EMA в латвийские кабинеты вакцинации разослано сообщение — по возможности брать шестую вакцину из флакона, но, если этого не получается, то препарат из разных флаконов не стоит смешивать. Многое зависит от диаметра иглы и размера шприца, поясняют в министерстве.