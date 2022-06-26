В Латвии не занято свыше 30 тысяч рабочих мест

По состоянию на середину июня на рынке труда в Латвии, по данным Госагентства занятости, не были заполнены 30 082 вакансии, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на Службу новостей Латвийского радио.

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Самый острый дефицит наблюдается в тех отраслях, где кадровая проблема — уже застарелая: в строительстве требуется свыше 12 тысяч работников, на производстве — свыше 4700, в сфере транспорта и логистики — 3360.

Много рабочих мест пустует также в сфере услуг, общественном питании, пищевом производстве, торговле, сельском хозяйстве, информационных технологиях и телекоммуникациях. С начала года число вакансий выросло примерно на 30%, свидетельствуют данные, обобщенные Госагентством занятости.

Кадровый кризис остро ощущается во многих областях экономики не только в Латвии, но и по всей Европе, так что Еврокомиссия уже призывает пересмотреть правила ввоза иностранной рабочей силы в ЕС.