В Латвии немного снизилась рождаемость; смертность тоже уменьшилась

В Латвии за первые шесть месяцев 2020 года зарегистрировано 8905 новорожденных, что на 0,2% или 22 меньше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В том числе в июне зарегистрировано 1592 новорожденных, что на 5,6% или 84 больше, чем в июне 2019 года.

За первые шесть месяцев года в стране умерло 14 073 человека - на 2% или 285 меньше, чем за соответствующий период прошлого года, в том числе в июне зарегистрировано 2378 умерших - на 23,2% или 448 больше, чем в июне прошлого года.

Таким образом, за первые шесть месяцев этого года количество умерших на 5168 превысило число новорожденных, в том числе в июне эта разница составила 786 человек.

За шесть первых месяцев года в стране зарегистрировано 3579 браков, что на 24,3% или 1151 брак меньше, чем за соответствующий период 2019 года. Такое уменьшение связано с ограничениями во время пандемии Covid-19.

По предварительным данным, в Латвии на 1 июля 2020 года проживало 1,901 млн человек.