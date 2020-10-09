В Латвии новый суточный антирекорд заболеваемости Covid-19 - 137 пациентов
Foto: F64

За прошедшие сутки были проведены 4551 анализов на коронавирус и 137 результатов оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кроме того, сегодня был побит весенний рекорд по числу госпитализированных пациентов - всего в стационарах лечатся 47 человек.

С начала эпидемии в Латвии проведены 353 788 анализов на коронавирус. Заболели 2507 человек, 1322 выздоровели.

Как уже сообщалось, начиная с сентября, эпидемиологи обнаруживают новые очаги заболевания по всей Латвии. В основном они связаны со школами и рабочими местами. На этой неделе большая часть новых случаев Covid-19 была зафиксирована в Курземе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

54

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Что привезти на память из Вентспилса
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини