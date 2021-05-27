В Латвии обнаружен индийский штамм коронавируса

В Латвии выявлен один случай заражения человека индийским штаммом коронавируса SARS-CoV-2, говорится в материалах, подготовленных к заседанию правительства.

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На заседании правительства эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков сообщил, что один случай подтвержден секвенированием, а другой случай выявлен с помощью полимеразной цепной реакции.

По словам эпидемиолога, оба эти случая были выявлены у молодых людей, которые являются иностранцами, но давно не были за границей. Перевощиков также отметил, что инфицированные живут в достаточной изоляции, однако в ходе эпидемиологического расследования эпидемиологам пока не удалось выяснить источники заражения.

Руководитель Национальной референтной лаборатории Сергей Никишин сообщил, что индийский штамм в настоящее время выявляется в 0,6% случаев в Люксембурге, 0,3% в Испании, 1,5% в Ирландии, 1% во Франции и 0,8% в Бельгии.

"Он способен быстро распространяться и вытеснять другие штаммы, чего можем ожидать и мы", — добавил Никишин.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сравнил эту ситуацию с приходом нового более заразного штамма с тем моментом, когда несколько месяцев назад был впервые обнаружен британский штамм, который теперь стал преобладающим. Премьер спросил экспертов, повторится ли такая ситуация с индийским штаммом.

Эксперты не смогли дать однозначного ответа. Никишин сказал, что этого нельзя исключать, подчеркнув важность тщательного секвенирования образцов, а Перевощиков добавил, что на это повлияет эпидемиологическая ситуация и охват вакцинацией.

Индийский штамм отличается повышенной способностью к распространению, а эффект ранее приобретенного иммунитета ниже.

Это также относительно новый вариант, о котором мало исследований.

Всемирная организация здравоохранения вчера сообщила, что этот штамм вируса, который первоначально был обнаружен в Индии, теперь официально подтвержден на 53 территориях.

В глобальном масштабе количество новых случаев коронавируса и количество новых смертей, связанных с Covid-19, в последнюю неделю продолжали снижаться. Зарегистрировано 4,1 миллиона новых случаев коронавируса и 84 тыс. смертей, связанных с Covid-19.