В Латвии один из самых низких показателей смертности от Covid-19 среди стран Европы, свидетельствуют данные отчета Организации экономического сотрудничества и развития.

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В отчете обобщены данные о случаях смерти от Covid-19 на конец октября. На тот момент средняя смертность от Covid-19 в Европейском союзе составляла 390 человек на миллион жителей.

В конце октября самый низкий уровень смертности от Covid-19 в Европе был на Кипре — 30 смертей на миллион жителей, в Исландии — 34, Латвии — 37, Словакии — 40, Норвегии — 53, Эстонии — 55, Греции — 58 и Литве — 59.

Самая высокая смертность от нового коронавируса была зафиксирована в Бельгии — 1015 смертей на миллион жителей, Испании — 764, Великобритании — 699, Италии — 640, Швеции — 580 и Франции — 549.

В ноябре продолжилось быстрое распространение Covid-19 по всей Европе, соответственно выросли и показатели смертности. Например, в Латвии смертность от Covid-19 составляет сейчас 80 смертей на миллион жителей.