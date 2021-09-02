В Латвии один из самых низких показателей заболеваемости Covid-19 в Европе

Латвия за две недели сохранила 25-е место среди 30 стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) по уровню заболеваемости Covid-19, свидетельствуют новейшие данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

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Латвия и неделю назад находилась на 25-м месте, а ранее две недели занимала 24-е место.

По данным о ситуации за предыдущие две недели, с 16 по 29 августа, совокупная заболеваемость в Латвии поднялась до 115,17 случая на 100 000 жителей, но это все равно меньше, чем в большинстве стран ЕС и ЕЭЗ.

Самый высокий уровень заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ в Ирландии — 504 случая на 100 000 населения, за ней следуют Кипр, Греция и Франция с более чем 400 случаями. Самый низкий уровень заболеваемости в Польше — 7,7 случая на 100 000 населения. Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ в настоящее время составляет 199,3 случая на 100 000 населения.

В Эстонии двухнедельный совокупный показатель заболеваемости вырос до 334,4 случая на 100 000 населения, в Литве до 288,4 случая.

По 14-дневному показателю смертности пациентов с Covid-19 на миллион жителей Латвия среди стран ЕС и ЕЭЗ находится на 17-м месте. За предыдущие две недели смертность от Сovid-19 в Латвии составила 6,3 случая на один миллион жителей. Самая высокая 14-дневная смертность с диагностированным Сovid-19 на миллион населения была в Болгарии — 55,7 случая. В Литве этот показатель составляет 36,9, в Эстонии — 9.

Латвия осталась в оранжевой зоне карты путешествий, составляемой ЕЦПКЗ, что указывает на средний риск инфицирования коронавирусом. Латвия и Эстония находятся в красной зоне.

Только Польша, Чехия, Словакия и Венгрия в настоящее время находятся в зеленой зоне. Темно-красная зона, указывающая на очень высокий риск заражения, включает Кипр, а также несколько регионов Франции, Греции и Ирландии.