В Латвии один новый случай коронавируса, главным эпидемиологическим риском стали завозные случаи

За прошедшие сутки были проведены 1716 анализов на Covid-19 и один результат оказался положительным, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний.

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Общее число заболевших достигло 1122 человек, из них 988 человек выздоровели и 30 умерли. Всего в Латвии проведены 154 495 тестов на Covid-19.

В среду не было новых госпитализированных пациентов. В больницах сейчас лечатся четыре пациента, один из них в тяжелом состоянии. Выписан 181 человек.

В эфире LTV инфекционист Уга Думпис сообщил, что сейчас главным источником беспокойства являются путешественники, которые могут импортировать коронавирус из стран с высокими показателями заболеваемости вроде Великобритании и Швеции. Он предупредил, что планируя поездку сегодня, невозможно прогнозировать, какая эпидемиологическая ситуация будет в стране на момент поездки. Может случиться так, что поездку придется отменить, так как это направление будет закрыто из-за роста показателей распространения Covid-19. Думпис призвал людей осознать эти риски.

Инфекционист сообщил, что согласно новейшим исследованиям, иммунитет против Covid-19 у переболевшего пропадает довольно быстро. Больше всего люди рискуют заразиться при интенсивном разговоре, пении и коммуникации в помещениях, не соблюдая дистанции. Передача вируса через поверхности не так сильно распространена, как предполагалось изначально, отметил Думпис.