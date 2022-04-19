В Латвии официально зарегистрированы почти 22 000 беженцев
Foto: LETA

По последней информации Министерства внутренних дел, с начала войны, развязанной Россией на территории Украины, в Латвии зарегистрирован 21 981 украинский гражданин.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На сегодняшний день 16 501 беженцу выдан вид на жительство с правом на трудоустройство в Латвии, а 9 493 требовалась помощь в расселении от комиссий по гражданской обороне.

По словам министра внутренних дел Марии Голубевой, в случае, если война продолжится и России удастся завоевать более крупные территории, Латвии придется задуматься о практике, используемой в Польше, и размещать беженцев в спортзалах и отапливаемых палатках.

Когда количество украинских беженцев в Латвии составит 30 000, семь городов государственного значения должны будут принять 14 876 человек, в том числе более половины — Рига.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса