В Латвии официально зарегистрированы почти 22 000 беженцев

По последней информации Министерства внутренних дел, с начала войны, развязанной Россией на территории Украины, в Латвии зарегистрирован 21 981 украинский гражданин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На сегодняшний день 16 501 беженцу выдан вид на жительство с правом на трудоустройство в Латвии, а 9 493 требовалась помощь в расселении от комиссий по гражданской обороне.

По словам министра внутренних дел Марии Голубевой, в случае, если война продолжится и России удастся завоевать более крупные территории, Латвии придется задуматься о практике, используемой в Польше, и размещать беженцев в спортзалах и отапливаемых палатках.

Когда количество украинских беженцев в Латвии составит 30 000, семь городов государственного значения должны будут принять 14 876 человек, в том числе более половины — Рига.