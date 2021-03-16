В Латвии осталось более 10 000 неиспользованных доз AstraZeneca, ожидаются новые поставки

Сейчас в Латвии находятся более 10 000 доз вакцины AstraZeneca, которые нельзя использовать, потому что Латвия временно приостановила вакцинацию от Covid-19 этой вакциной. Об этом рассказал директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс.

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На данный момент Госагентство лекарств рекомендовало пунктам вакцинации не использовать вакцину AstraZeneca и оставить флаконы храниться в холодильнике.

Пока что Латвия не будет отказываться от новых поставок AstraZeneca. Уже 17 марта Латвия должна по плану получить 15 412 вакцин, 24 марта — 37 444, 31 марта — 40 912.

Как уже сообщалось, решение остановить вакцинацию основано на сообщениях об отдельных случаях тромбоэмболии, наступившей у разных пациентов спустя некоторое время после вакцинации. Использование этой вакцины приостанавливается на две недели до того момента, пока не появится экспертная оценка этих случае и взаимосвязи вакцины и проблем со здоровьем у пациентов.

Европейское агентство лекарств все еще оценивает информацию о возможной причинно-следственной связи AstraZeneca со случаями тромбоэмболии и считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают потенциальные риски для здоровья. Проблемы со здоровьем, включая тромбоэмболию, могут наблюдаться у людей по разным причинам, независимо от приема лекарств или вакцинации.

Органы здравоохранения заявляют, что пока нет причин для беспокойства у людей, которые были вакцинированы AstraZeneca (это 52 504 латвийца). Если плохое самочувствие сохраняется в течение более одного-трех дней после вакцинации или возникают какие-либо другие проблемы со здоровьем, следует обратиться к своему семейному врачу.