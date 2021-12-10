В Латвии открылся лыжный сезон
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Зима в этом году пришла неожиданно рано, и уже в первой декаде декабря посетители лыжных трасс могли начать сезон. Сами по себе сильные снегопады не очень способствовали открытию трасс, так как снег падал на незамерзшую землю, был рыхлым, а интенсивное производство искусственного снега началось только с наступлением сильных морозов. Об этом пишет Latvijas avīze.

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Как рассказал руководитель лыжного комплекса Gaiziņš Юрис Страдиньш, в прошлую субботу открылась большая гора, а в настоящее время продолжается производство снега на других склонах, так что на выходных будет открыт весь комплекс. Также открыта трасса для беговых лыж и детская трасса для спуска на камерах. Бронирование работает, как и в прошлом сезоне, - через приложение Bookla.

Правила Кабинета министров в настоящее время предписывают всем лыжным комплексам Латвии предоставлять услуги своим посетителям только в зеленом режиме. Бронирование на выходные открылось уже 9 декабря. "В прошлом году нам разрешали обслуживать 76 лыжников в час, в этом году мы установили еще один подъемник, что увеличивает нашу пропускную способность до 90-95 человек в час", - говорит Страдиньш.

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