В Латвии открыт первый общественный холодильник для продуктов

В Культурном центре Канепес открыт первый в Латвии особый пункт. Проект получил название Kopienas skapis (Общий шкаф). В холодильнике и специальный шкаф, расположенный в центре Риге, любой может оставить и забрать продукты питания.

Как рассказали автор проекта Беатрисе Амтинга, холодильник расположен в публичном месте (на территории центра в Риге, на ул. Сколас, 15). Доступ к холодильнику свободный. Любой может здесь оставить продукты питания, а также их забрать.

Первый такой пункт обмена был открыть в Германии и Испании в 2012 году, следом проект поддержали в Великобритании, Новой Зеландии и Индии. Сейчас действует целая сеть.

Доступ к рижскому шкафу будет открыт ежедневно с 12 часов до закрытия культурного центра. Организаторы проекты призывает соблюдать общие и гигиенические правила. В холодильнике нельзя оставлять молочные продукты, которые невозможно повторно закрыть, открытые консервы, напитки и открытые упаковки с мясными изделиями.